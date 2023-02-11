Depremde hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi Konya ve Afyonkarahisar'da defnedildi

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 1'i uzman çavuş 10 kişinin cenazesi, Konya ve Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Adana'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Yusuf, öğretmen eşi Fatma, çocukları Büşra, Atıf ve Defne Başlar'ın cenazeleri, Konya'nın Hüyük ilçesine getirildi.

Cenazeler, İmrenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Fatih, (28), annesi Serpil (52) ve kız kardeşi Mislina Örs'ün (19) cenazeleri de Yalıhüyük ilçesine getirildi.

Törenin ardından Fatih Örs'ün cenazesi şehitliğe, annesi ile kız kardeşinin cenazeleri ise Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Örs ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Osman Akif Demirel ve vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar'da 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

Malatya'da yaşamını yitiren voleybolcu Resul Gün (23) ile Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen Rumeysa Özdaban'ın (25) cenazeleri, Afyonkarahisar'daki Paşa Camisi'ne getirildi.

Gün ile Özdaban aileleri burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Gün'ün cenazesi Bayraktepe Mezarlığı, Özdaban'ın cenazesi ise Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.





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