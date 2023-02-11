Konya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Konya'dan bölgeye yardımlar devam ediyor.

Yunak Fatih İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Hiranaz Aydın, biriktirdiği okul harçlıklarıyla gıda ve çeşitli malzemelerin olduğu yardım kolisi hazırladı.

Çocuk, Yunak Belediyesi yetkililerine teslim ettiği koliye "Hepinize çok dua ediyoruz. İnşallah bir an önce her şey düzelecek." notunu da bıraktı.

Fatih Mahallesi'nde oturan 5 yaşındaki Ahmet Celal Selvi, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, depremzedelere ulaştırılması için Yunak Belediye Başkanı Ali Konak'a teslim etti.

- Kavurmalar deprem bölgesine gönderiliyor

Yunak'ta hayırseverler tarafından bağışlanarak kesilen 400 küçükbaş ve 10 büyükbaşın etleri, kavurma yapılarak deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak.

Yunak Belediyesinden 24 personel de arama kurtarma çalışması için bölgeye gönderildi. Konteyner ev, seyyar tuvalet, kepçe ve vidanjörler de bölgeye ulaştırıldı.

Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde hazırlanan 1000 tabut, Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü aracıyla deprem bölgesine gönderildi.

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