7 bin depremzede Konya'da misafir ediliyor

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası bölgelerden tahliye edilen depremzedeler Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu ve kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Konya Mesnevi Öğrenci Yurdunda kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Ailelerin taleplerini dinleyen Türkoğlu, yaşanan depremin büyük bir felaket olduğunu belirtti.

Türkoğlu, Konya'nın tüm birimleriyle deprem bölgesine en hızlı şekilde müdahale ettiğini, devamında da gerekli alanlarda çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu ve kamu misafirhanelerinde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın sayısı 6 bini geçti. Muhtemelen bu sayı bugün 7 bini geçecek. AFAD koordinesinde sürekli sevkler yapılıyor. Onların her türlü ihtiyacıyla ilgileniyoruz. İnşallah buradaki personelimiz de çalışmalarını titizlikle sürdürecek."

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Türkoğlu, "Allah bu millete bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Biz bunu elbette başta devletimizin imkanlarıyla milli birlik ve beraberlik içinde el birliğiyle çözeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.





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