Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da araç şantiyesi kurdu

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Konya'dan bölgeye yardımlar devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, arama kurtarma, içme suyu çalışmaları, mobil mutfak gibi faaliyetlerle depremden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirtti.



Deprem bölgesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 630 araç, 2 bin 15 personel, 134 jeneratör ve 760 projektör ile hizmet verdiğini hatırlatan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak koordinasyonu sağlamak için Hatay'da araç şantiyesi kurduk. Burada Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin iş makineleri bulunuyor. Başka illerden gelen iş makinelerinin de koordinesi yapılıyor. Ayrıca tankerlerle gelen yakıtlar bizim koordinasyonumuzda iş makineleri, kamu araçları, motorlu kuryeler ve jeneratörler için dolduruluyor. Mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların dağıtımı gibi çalışmalarla depremden zarar gören insanımıza destek oluyoruz. Allah, devletimize güç versin." ifadelerini kullandı.

Bölgede büyük bir ihtiyaç olan seyyar tuvaletlerin montajlarını da yaptıklarını aktaran Altay, afetin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, enkazdan 166 kişiyi kurtardığını bildirdi.

- Selçuk Üniversitesince toplanan yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi

Selçuk Üniversitesi tarafından depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan ayni yardım kampanyası ile Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde toplanan yardım malzemesi, Kızılay aracılığıyla deprem bölgesine gönderildi.

Selçuk Üniversitesinin yürüttüğü kampanyaya akademik ve idari personel ile öğrencilerden büyük destek geldi.

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