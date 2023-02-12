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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir'de yurtlara yerleştirilen depremzedelere ziyaret

AA

Beyşehir'de yurtlara yerleştirilen depremzedelere ziyaret

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası bölgelerden tahliye edilen depremzedeler, Beyşehir'de misafir ediliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'deki devlet yurtlarına ve okul pansiyonlarına yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Bayındır, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'dan gelen ve 210 aile ile Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nda görüştü.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

Bayındır ve beraberindekiler, sohbet ettiği ailelere "geçmiş olsun" dileklerini iletirken, devlet ve Beyşehirliler olarak her daim yanlarında olduklarını vurguladı.

Pansiyonda, ailenin küçük çocuklarının istifade edebileceği çocuk oyun grupları, sanat atölyesi ve terapi odaları bulunuyor.


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