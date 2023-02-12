Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'da içme suyu çalışmaları

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da tahribata uğrayan ve işlevsiz hale gelen Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde de bakım ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Barajı'ndan gelen suyu arıtan tesiste, içme ve kullanma suyunu sıvı klor ile dezenfekte ederek güvenli bir şekilde tüketilmesine imkan sağlayan KOSKİ Genel Müdürlüğü, yıkıma uğramamış binalara giden su şebekelerinin de bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Deprem bölgesinde hasar gören evlerin abone hattı iptali işlemlerini de gerçekleştiren KOSKİ ekipleri, kullanılamaz halde olan vanaları da yenileriyle değiştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Karaçay Arıtma Tesisi'nde sağlıklı içme suyu için seferber olduk. Klorlama çalışmamızı tamamladık. Hatay'a kesintisiz içme suyu vermek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bir damla suyun ne kadar değerli olduğunu deprem bölgesinde daha iyi anlıyoruz. Elhamdülillah bazı noktalarda vatandaşlarımız için içme suyu sağlamaya başladık." ifadelerini kullandı.



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