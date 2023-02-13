Hatay'da depremden 163 saat sonra 7 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 163 saat sonra, Hatay'da enkaz altında kalan Mustafa isimli 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir bina enkazında çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 163 saat sonra Mustafa'ya ulaşmayı başardı.

Alkışlar ve tekbirlerle enkazdan çıkarılan Mustafa, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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