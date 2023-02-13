Karapınarlı yardımseverler kurdukları taşınabilir telefon şarj sistemiyle afet bölgesinde

KONYA (AA) - Karapınarlı yardımseverler kurdukları taşınabilir şarj sistemiyle deprem bölgesindeki afetzedelere destek oldu.



Aynı zamanda Türkiye Gençlik Vakfı Karapınar Şube üyesi olan yardımseverler, en son Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzedelerin yardımına koşarak cep telefonu şarjı bitenlere yardımcı oldu.

Sahadaki herkesin istasyonda telefonlarını şarj eden ekibin başı Mustafa Şenses, "Nasıl yardım edebiliriz diye düşündük. Aklımıza deprem bölgesinde şarjı biten insanlar, elektrik olmayan bölgelerde yaşanabilecek sorunlar geldi. Biz de öyle olunca bu sistemi kurmayı akıl ettik. Bu sistemle biz de fiili olmasa da kendi alanımızda elimizden gelen yardımı yapmış oluyoruz. Tüm deprem bölgelerine ayırt etmeden gidiyor, ihtiyaçları gideriyoruz." dedi.

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