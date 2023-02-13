Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay'da su şebekelerini onarmaya devam ediyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde etkilenen illerden Hatay'da sağlıklı içme suyu ihtiyacına çözüm oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, beraberinde Konya ilçe belediyeleriyle Hatay'da 630 araç, 2 bin 51 personel ve 134 jeneratörle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve tüm ekiplerle gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Altay, deprem bölgesinde birçok farklı hizmeti yerine getirdiklerini aktararak, Konya'dan gelen yardımları koordine etmek için 3 lojistik merkez ve iş makinalarının koordinasyonu için de araç şantiyesi kurduklarını anımsattığı açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Hatay'ın su sorununu çözmek için KOSKİ ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Yer altı sisteminde patlakları tek tek belirleyip onarıyoruz. İçme suyu isale hatları, şebekesi ve tesislerinin bakımı ile onarımı için gayret ediyoruz. Hatay'a etap etap su veriyoruz. Suyu olmayan mahalleler için çalışmalarımız devam ediyor. Şartlar zor ama Allah'ın izniyle başaracağız. Hatay'a ilk gelen ekip olduk. Konya belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, devlet kurumlarımız iyi organize olduk, hamdolsun."



Hatay'a su verilmesi için çalışan KOSKİ çalışanı Gökhan Gök ise Hatay depreminin 14. saatinde itibaren bölgede olduklarını ve su kuyularını faaliyete geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Öte yandan KOSKİ çalışanlarından Ömer Koç da Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak 88 noktaya su sevkiyatı yaptıklarını dile getirdi.

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