Depremde yaşamını yitiren diş hekimliği öğrencisi Konya'da defnedildi

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ruken Güdücü'nün cenazesi memleketi Konya'da göz yaşları içinde toprağa verildi.



Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olan Ruken Güdücü'nün dün enkaz altından çıkarılan cansız bedeni yakınları tarafından Konya'ya getirildi.



Önce baba evine getirilen Güdücü'nün naaşı burada alınan helalliğin ardından getirildiği Yazır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Cenazeye Güdücü'nün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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