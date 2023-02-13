Depremde yaşamını yitiren Fatma Beyza öğretmen memleketi Konya'da defnedildi

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Fatma Beyza öğretmen, Konya'nın Hüyük ilçesinde göz yaşları içinde toprağa verildi.



Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlere Hatay'daki evinde yakalanan öğretmen Fatma Beyza'nın enkaz altından çıkarılan cansız bedeni, yakınları tarafından memleketi Hüyük ilçesine getirildi.

Önce baba evine getirilen Fatma Beyza'nın naaşı burada alınan helalliğin ardından ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.



Aynı zamanda Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mevlüt Gülbudak'ın da yeğeni alan Fatma Beyza öğretmenin cenaze törenine, ailesi, yakınları, Konya ve Beyşehir Adliyelerinde görev yapan personel, Konya ve Beyşehir Cumhuriyet Savcıları, İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Vurulmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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