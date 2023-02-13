Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis kipleri Akşehir'e çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldığı istihbarı bilgi doğrultusunda üç araca operasyon düzenledi.



Araçlarda yapılan aramada 2 kilo 80 gram esrar, 13 sentetik ecza, 3 gram metamfetamin, bir miktar eroin, 1500 lira suç geliri olduğu sanılan para ele geçirildi.

Operasyonda H.A., A.P., M.B., A.K. ve N.Y. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Y. tutuklanırken diğer 4'dü serbest bırakıldı.

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