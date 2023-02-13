Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay'da "Mobil Telsiz Rölesi" ile haberleşiyor

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Hatay'da görev alan Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri haberleşmenin kesintisiz sağlanması için mobil telsiz rölesi kullanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki belediyelerin, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve tüm yardımseverlerin topyekun olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmak için canla başla çalıştığını ifade etti.

Altay, Hatay'da enkaz altında kalanların kurtarılması için ilk günden itibaren yoğun bir gayret içinde olduklarını belirterek, "Bir taraftan bölgenin su sorunu başta olmak üzere çöken altyapıyı yeniliyor, mobil mutfak ve ekmek fırınıyla gıda temininde bulunuyoruz. Ayrıca kurduğumuz lojistik merkezle gönderilen yardımların koordinasyonunu da sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu hizmetlerin yanında Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm birimlerin haberleşmesini mobil telsiz rölesiyle yaptıklarını belirten Başkan Altay şunları kaydetti:

"Sistem, üzerindeki yeni nesil mobil haberleşme rölesiyle bulunduğu mevkide 40 kilometrelik yarıçapta dijital telsiz haberleşme imkanı sağlıyor. Enerji ihtiyacını üstündeki güneş enerji panelleriyle sağlayan sistem, güneşin yeterli olmadığı kötü hava şartlarında ise jel akü grubuyla yine üstünde bulunan jeneratörle hizmetin kesintisiz devam etmesine imkan tanıyor. Hayra vesile olan ekiplerimizi tebrik ediyorum."

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