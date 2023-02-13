Konyalı 22 PDR öğretmeni destek için Adıyaman'a gitti

KONYA (AA) - Konya'da görev yapan 22 psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) öğretmeni, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde etkilenen illerden Adıyaman'a gitti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla afet bölgelerindeki depremzedelere psikolojik destek verme amacıyla, psikososyal destek eğitimi almış 22 PDR öğretmeninin Adıyaman'a gittiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında yapılan toplantının ardından öğretmenlerin Adıyaman'a hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı, depremler sonrasında tüm ülkede öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarına ilişkin 'MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı' ve 'Psikososyal Destek' programları yayımladı. Bu kapsamda, söz konusu hizmetlerin daha hızlı, etkili ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından tüm illerde uygulanmak üzere yardım desteği başlatıldı."

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