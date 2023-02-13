Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor Kulübü, futbolcu Barış Yardımcı ile yollarının ayrıldığı açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı’ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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