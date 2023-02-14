Bozkır'da yaşayan mahalle muhtarı maaşını AFAD'a bağışladı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesi muhtarı Mustafa Er bir aylık muhtarlık maaşını deprem bölgesine bağışladı.

Hamzalar Mahalle Muhtarı Er, bir aylık maaşının üzerine bir miktarda para ekleyerek toplam 10 bin lirayı AFAD’a bağışladı.

Hamzalar Muhtarı Mustafa Er yaptığı açıklamada “Hamzalar mahallemizde deprem afetinin ilk gününden itibaren yardım faaliyetleri yürüyoruz. Tüm mahalle halkımızla birlikte düzenlediğimiz faaliyetle 53 bin lira yardım topladık ve bu yardımları Diyanet ve AFAD deprem hesaplarına gönderdik. Alandaki durumu yerinde gören arkadaşlarımızın aktardıklarıyla durumun vahametini görüp devletimizin yanında olmak ve başta muhtarlarımıza olmak üzere tüm makam sahiplerine örnek olmak adına bir aylık muhtarlık maaşımı deprem bölgesine bağışlıyorum." dedi.

Er ayrıca tüm vatandaşlara imkanları dahilinde yardım yapma çağrısında bulundu.



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