Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ı vuran yıkıcı depremlerin ardından yaraları sarmak için bölgede geceli gündüzlü çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketi olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin hemen ardından Hatay'a giderek ilk andan itibaren bölgede arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına katılıyor.

Afet ve acil durumlar için hizmete alınan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mobil Mutfak Tırı da günlerdir depremzedeler başta olmak üzere bölgede görev yapan tüm ekipler için faaliyet yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın da görevlilerle birlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil mutfak tırında vatandaşlara sıcak yemek ve ekmek dağıttığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, "Sıcak yemek ve ekmek dağıtım noktalarımızda işleyişi kontrol ettik. Hamdolsun planladığımız şekilde devam ediyor. Allah bereketini artırsın. Biz tüm imkanlarımızla Hataylı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dediği belirtildi.

Altay ayrıca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile depremin harabeye çevirdiği kent merkezinde incelemelerde de bulundu.

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