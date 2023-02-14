Depremzede, enkaz altındaki 72 saati Konya'da tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine anlattı:

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KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Kahramanmaraş'ta bekçilik yaptığı fabrikada depreme yakalanan Recep Kandil, enkaz altında geçen 72 saatin ardından getirildiği Konya'da tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kızı ve oğlu ile yaşayan 61 yaşındaki Kandil, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere bekçi olarak çalıştığı çırçır fabrikasında yakalandı.

Bulunduğu tek katlı binanın çökmesi üzerine kaldığı enkazdan 72 saat sonra kurtarılan Kandil, ilk tedavisinin ardından devletin imkanlarıyla Konya'da yaşayan kızının yanına geldi.

Parmağı kırılan, alnı yarılan, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olan Kandil, Konya'da geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edildi.

- Enkaz altında kendine yaşam alanı oluşturdu

Kandil, AA muhabirine, deprem gecesi uyandığını, yağmuru izlediğini söyledi.

Bir anda binanın sallandığını aktaran Kandil, "Deprem sırasında kapıya yöneldim. Kapı kilitlendi, açamadım. Odada iki koltuk vardı, çelik masayla onları yaklaştırdım. Onları yerleştirip, araya girdim. Sonra tepemden bir beton düştü, altında kaldım. Üç gün, 72 saat dua ederek, tekbir getirerek vakit geçirdim." ifadesini kullandı.

Kandil, telefonu masanın üzerinde kalınca, yakınlarına ulaşamadığını dile getirdi.

Arama kurtarma ekipleri ve iş yeri sahiplerinin yardımıyla enkazdan çıktığını belirten Kandil, "Ayakta duramıyordum. Çıktım ki güzelim Kahramanmaraş yerle bir olmuş. 4-5 kişinin yardımıyla arabaya zor gittim. Aç, susuz, ölümü bekledim. Neredeyse o an ölüm bile insana şifa gibi gelecek. Zorlu bir süreç yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Kandil, herkesin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini vurgulayarak, "Allah bir daha böyle felaketler göstermesin, kimseye bu acıları yaşatmasın." temennisinde bulundu.





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