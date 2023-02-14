Konya Hatay'a konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da konteyner kent kurmak için altyapı çalışmalarına başladı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Konya'daki belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş insanlarının, meslek odalarının ve yardımseverlerin ilk günden itibaren Hatay'ın yanında olduklarını belirtti.

Ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için insanüstü bir gayret gösterdiklerini aktaran Altay, bölgede çalışmaları 721 araç, 2 bin 667 personelle sürdürdüklerini ifade etti.

Bir taraftan da çöken altyapının yenilenmesini, lojistik hizmetinin sağlanmasını ve bölgeye gönderilen yardımların koordinasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Hatay'da iki farklı bölgede depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına katkı sağlamak için kolları sıvadık. Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız ve ilçe belediyelerimizle ortaklaşa, AFAD koordinasyonunda bölgede konteyner kentler kuracağız inşallah. Belirlediğimiz ilk noktada KOSKİ ekiplerimiz altyapı çalışmalarına hızlıca başladı. Altyapıdan sonra kısa sürede üst yapı çalışmalarını da tamamlayarak bu soğuk kış aylarında depremzedelerimizin barınma ihtiyacını gidermeyi arzu ediyoruz. Konya olarak deprem bölgesinde yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Projeye katkı veren tüm odalarımıza ve belediyelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Allah’ın izniyle el ele verdiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok."

- Hatay HATSU altyapısı Coğrafi Bilgi Sistemi olan KOSKİCBS'ye entegre edildi

Hatay'daki altyapı çalışmalarına yoğunlaşan Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay HATSU altyapısını KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün Coğrafi Bilgi Sistemi olan KOSKİCBS'ye entegre etti. KOSKİCBS ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın su ve kanalizasyon şebeke hatlarını dijital ortamda takip ederek daha hızlı müdahale etme ve ilgili kurumlarla paylaşma imkanına sahip oldu.

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