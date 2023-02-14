Akşehir'den araçlarıyla geçen depremzedelere yolda çorba ikram ediliyor

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen vatandaşlara Akşehir tren garı önünde kurulan stantta çorba ikramı yapılıyor.



Depremden etkilenen illerden D-300 karayolunu kullanarak araçlarıyla farklı illere giden depremzedelere, Akşehir'de verdikleri mola sırasında Akşehir Birlik Platformu tarafından tren garı önünde kurulan çadırda sıcak çorba ikram ediliyor.



İmkanlar dahilinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Karayolu ile başka yerlere giden depremzedelerimiz için sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunarak bir nebze olsun içlerini ısıtalım istedik. Allah’ım böyle acıları bir daha yaşatmasın, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.

Afetzede vatandaşlarsa yapılan ikramdan dolayı görevlilere memnuniyetlerini ileterek mola sonrası yollarına devam ediyor.



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