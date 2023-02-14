Konya'yı çevre illere bağlayan yollarda sis etkili oldu

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KONYA (AA) - Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollarda yoğun sis etkili oldu.



Konya-Adana, Konya-Ankara, Konya-Aksaray ve Konya-Karaman kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Sis, kent merkezinde de etkili oldu.

Polis ekipleri, sürücüleri, kent merkezi ile şehirlerarası yollarda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

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