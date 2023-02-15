Afetzedeler yaşadıklarını anlattı

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları şehirleri terk etmek zorunda kalan afetzedeler Karapınar'da KYK yurtlarında kalıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden 4 çocuğu ve eşiyle gelen Ahmet Şimşek, "Etrafımızdaki bütün binalar yıkıldı, bağırmalar, inlemeler. Anlatamıyorum, ben 9 gündür uyumadım. Akrabalarımızın çoğu öldü. Hiçbirinin cenazesine gidemedim, en büyük acı bu ya senin akraban ölüyor, akrabanın cenazesine gidemiyorsun." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'da yaptığı çalışmaları anlatan Şimşek, Konya ekibinin bir yandan can kurtardığını, bir yandan şehri temizlediğini, altyapısını onarmaya çalıştığını belirtti.



Kırıkhan'dan 3 çocuğu, gelini, eşi, anne ve babasıyla Karapınar’a gelen Gazi Yetim de "Yaşadığımızı Allah kimselere yaşatmasın, Çok kötü günler yaşadık, şükür olsun canımızdan değil ama akrabalarımızdan giden oldu. Binlerce şükür olsun. Evimizi barkımızı kaybettik. Bütün yardımseverlerden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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