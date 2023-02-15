Seydişehirli kadınlardan depremzedeler için kermes

KONYA (AA) - Seydişehirli kadınlar, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye konteyner göndermek için "Bir insan bin umut gel sen de bir elden tut" sloganıyla "Bir Konteyner da Bizden" kermesi düzenledi.
Kermesten elde edilen gelir, Seydişehir Kaymakamlığı ve Seydişehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan "Seydişehir Depremde Tek Yürek" kampanyası kapsamında deprem bölgesinde kurulacak olan "Seydişehir Mahallesi" için kullanılacak.
Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, "Seydişehir'de gönüllü kadınlarımız bir araya gelerek afetzedeler yararına kermes düzenledi. Amaçları ise konteyner kampanyamıza katılarak 'Bir konteyner de bizden' diyebilmek. Elleri, yürekleri dert görmesin. İlçemiz birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiliyor. Herkesten Allah razı olsun." dedi.