Beyşehir Kurucuova Mahallesi sakinleri, depremde yıkılan Doğanşehir Kurucuova'yı kardeş köy ilan etti

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi sakinleri, depremde yıkıma uğrayan aynı isme sahip olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi'ni "kardeş köy" ilan etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Malatya'da da yıkıma yol açtı.

Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi sakinleri, Doğanşehir'in Kurucuova Mahallesi'nde yaşanan deprem felaketinin ardından bu mahalleye yardım eli uzatabilmek için harekete geçti.

Kurucuova Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, yaptığı açıklamada, Doğanşehir Kurucuova Mahallesi'nde depremin etkisinde kalan insanların yaralarını sarmak için seferber olacaklarını vurguladı.



Yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Bir çıra da sen yak" kampanyası başlattıklarını dile getiren Muşmal, "Malatya ve Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesinin de depremden oldukça etkilendiği bilgilerini aldık. Bu kapsamda 'Bir çıra da sen yak' diyoruz. Kampanya organizasyonunu derneğimiz ve muhtarlığımız üstlendi. Doğanşehir'in Kurucuova Mahallesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda ilk etapta odun ve kömür ihtiyaçları olduğunu öğrendik. İnşallah bölgemizden oradaki zor durumda olan insanlara hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle yardım eli uzatmak istiyoruz. Bir kıvılcım yakmak istiyoruz. İnşallah, kısa zamanda yayılarak çok geniş kapsamlı bir yardım kampanyasına dönüşür diye umut ediyoruz." diye konuştu.

- Manevi destek için deprem bölgesinde mesai yapacaklar

Diyanet İşleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından deprem bölgesinde, 52 il müftüsü ve 2 bin 500 diyanet personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda Beyşehir İlçe Müftülüğü'nden de deprem bölgesine manevi rehber görevlendirmesinde bulunuldu.

Deprem bölgesinde manevi destek vermek üzere Beyşehir'den görevlendirilen manevi rehberler, İlçe Müftülüğü önünde Müftü Veysel Kükrek'in de katıldığı uğurlama töreninin ardından yola çıktı.



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