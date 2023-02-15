Depremde hayatını kaybeden milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun cenazesi Konya'da defnedildi

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Antakya'da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Otopsi işlemlerinin adından merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Camisi'ne getirilen Cemal Kütahya ile oğlunun cenazesini yakınlarının yanı sıra Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncuları ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Cenaze töreni öncesi Cemal Kütahya ile oğlunun tabutlarına sarılan yakınları gözyaşı döktü. Bu sırada, 5 yaşındaki Çınar'ın babaannesi Gülay Kütahya, torununun sarıldığı tabutun üzerine oyuncak arabasını bıraktı.

Baba ile oğlunun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uğur Kılıç, gazetecilere, Türkiye ve Türk sporunun, vatansever, yetenekli ve koca yürekli bir sporcusunu kaybettiğini söyledi.

Çok üzgün olduklarını belirten Kılıç, "Kelimelerle ifade etmek zor. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Hentbol camiası da burada. Birçok takımdan arkadaşı da onu yalnız bırakmadı. Hepimiz son yolculuğuna uğurlamak için bir aradayız." dedi.

Cemal Kütahya, 2022'de Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci olan A Milli Hentbol Takımı'nın kaptanlığını yapmıştı.

Aynı zamanda Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda kaptanlık yapan 33 yaşındaki Kütahya, 2019 ve 2021 BH ECh organizasyonlarında gol kralı olmuştu. Kütahya, 2015 yılında İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen Akdeniz Plaj Oyunları'nda üçüncü olan milli takımın kadrosunda da yer almıştı.

Salon ve plaj hentbolunda toplamda 150'den fazla milli maça çıkan Cemal Kütahya, son olarak Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyiyordu.

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