Konya'ya deprem bölgesinden tedavi için 6 bin 875 depremzede geldi

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden Konya'ya gelen 6 bin 875 depremzededen tedavileri tamamlanan 6 bin 469'u taburcu edildi

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, deprem bölgesinden Konya'ya getirilerek tedavi altına alınan yaralı depremzedeleri ve yakınlarını Konya Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Koç, Hastane Başhekimi Oğuzhan Günenc'den hastaların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Deprem bölgesinden Konya'da bulunan kamu, üniversite ve özel hastanelere bugüne kadar 6 bin 875 depremzedenin başvurduğunu belirten Koç, bunlardan 6 bin 469'unun taburcu edildiğini, diğerlerinin tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Koç, tedavisi sürenlerden 72'sinin yoğun bakım servislerinde olduğunu kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak deprem bölgesine 92'si uzman doktor, 37'si pratisyen hekim olmak üzere sağlık alanında görev yapan farklı meslek gruplarından 845 sağlık çalışanının görevlendirmesini yaptıklarını anlatan Koç, "Müdürlüğümüzden gönderdiğimiz 51 ambulans, 10 UMKE ve 8 hizmet aracımızla bölgede çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konya Şehir Hastanesi bünyesinde sağlık çalışanlarının, yardımsever vatandaşların ve belediyelerin desteğiyle açılan "İyilik marketi"ne de uğrayan Koç, "Asrın felaketini hep birlikte el ele vererek aşacağız. Bu alan, birlik ve beraberliğimizin hangi boyutlarda olduğunun güzel bir göstergesi. Depremzede kardeşlerimizin yaşam ve giyim malzemeleri buradan karşılanıyor. Sadece hastanede yattıkları süre zarfında değil, taburculuk aşamasında da dış giyim malzemeleri verilerek hastalarımız uğurlanıyor." diye konuştu.

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