MUSİAD Konya Şubesi deprem bölgesinde her gün 15 bin depremzedeye kahvaltı sağlıyor

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.



MÜSİAD Konya Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, depremin ilk gününde Hatay'a ulaşarak bir lojistik merkez kurarak Konya'dan tırlarla getirilen yardımları ihtiyaç sahibi depremzedeye ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Hilmi Kağnıcı'nın şu görüşlerine yer verildi:



"Günlük 15 bin kişiye ulaşmak üzere 15 bin adet kahvaltılık malzeme oluşturduk. Salı gününden itibaren her sabah kahvaltılıklarımızı deprem bölgesine ulaştırdık. Şu anda Hatay'da MÜSİAD olarak kurmuş olduğumuz lojistik merkezde 30 civarı üyemizle çalışmaların içindeyiz ve yardım koordinasyonunu sağlıyoruz. Hatay Serinyol'da lojistik merkezinde çalışmalarımıza başladık. Orada, gelen bütün tırların koordinasyonunu, içerisindeki malzemelerin bilgisini alıyoruz."

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