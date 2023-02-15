Kapsül Teknoloji Platformu Hatay'da kesintisiz iletişime katkı sağladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, deprem bölgesi Hatay'daki çalışmalara iletişim ve haberleşme desteği sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kapsül Teknoloji Platformu ekiplerinin bölgede 3 bin 700 powerbank ve 2 jeneratörle baz istasyonu kurduğu belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili şunlar kaydedildi:

"Bu sayede bölgede elektrik ve güç kaynağına ulaşmanın imkansız olduğu anlarda yardım ekiplerine kesintisiz iletişim ve haberleşme imkanı sağlandı. Her dakikanın önemli olduğu depremzedeler için itfaiye, polis, asker ve arama kurtarma ekiplerine sağlanan sürekli güç kaynağı sayesinde, tepe lambası, telsiz, telefon, el feneri gibi ekipmanların şarj edilmeleri ve bu sayede depremzedeleri kurtarma hususunda zaman kazanımına imkan verildi. İletişim merkezinde ayrıca depremzedelerin irtibat ve iletişimlerine ulaşılması için çalışmalar yürütüldü. Kapsül Teknoloji Platformu üyesi gençler deprem bölgesine erzak ve kıyafet yardımında da bulundu."

Konya Büyükşehir Belediyesinin Hatay'da depremin hemen ardından bölgeye ulaşarak arama kurtarma, mobil mutfak, haberleşme ve koordinasyon çalışmalarına da katkı sağladığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.