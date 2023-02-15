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Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Hatay'a 305 tır yardım gönderdi

AA

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunda Hatay'a 305 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Hatay'a 305 tır yardım gönderdi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunda Hatay'a 305 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak Hatay'da 738 araç ve 2 bin 692 personelle depremin yaralarını sarmak için canla başla gayret ettiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına ilçe belediyelerimizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz de yardımlarını belirlediğimiz noktalara yapıyor. Şu ana kadar gıdadan ilaca, hijyen malzemelerinden kıyafete, ısınma araçlarından oyuncaklara kadar içinde birçok yardım malzemesinin yer aldığı 305 tır yardım malzemesini Hatay'a ulaştırdık. Bu yardım tırları Hatay'da oluşturduğumuz lojistik merkezlerimizde toplanıyor. Orada ihtiyaçlara göre koordineli şekilde ilçelere ve mahallelere sevk ediyoruz. Yardım gönderen tüm hemşehrilerimizden ve sebep olan tüm kuruluşlarımız ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Depremde mağdur olan kardeşlerimizin mağduriyetini gidermek için çalışmaya devam edeceğiz inşallah."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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