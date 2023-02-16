Seydişehir Belediyesi personeli enkazda bulduğu para ve değerli eşyaları polise teslim etti

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesi Hatay’a giden ekipler, enkaz altında buldukları para ve değerli eşyaları polis ekiplerine teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekiplerinin akın ettiği deprem bölgesinde bulunan Seydişehir Belediye'sinde görevli ekipler Hatay’da katıldıkları çalışmalarda bir enkazın içinde para ve değerli eşyalara rastladı.



Kurtarma ekiplerinin enkazda buldukları para, değerli eşyalar koruma altına alınıp tutanak tutularak polis ekiplerine teslim edildi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir Belediyemizden 27 personelimiz depremin yaşandığı ilk gün Hatay'a Seydişehir'den yola çıktı. O günden bu güne kadar ekiplerimiz gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz yapmış olduğu arana kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan ve yaşam mücadelesi veren 32 kişiyi enkazdan sağ çıkarırken, çalışmalar sırasında bir binanın enkazında çalıştıkları sırda para ve değerli eşya bulmuş. Önce koruma altına almışlar. Daha sonra ise durumu güvenlik güçlerine bildirmişler. Bulunan değerli eşyalar ve paralar tutanak karşılığında polis ekiplerimize teslim edilmiş. Depremin ilk gününden beri sahada kahramanca emek sarf eden erdemli kardeşlerimin hepsinin alnından öpüyorum." dedi.









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