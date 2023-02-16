Konya'da ailelerinin haber alamadığı 2 kişinin trafik kazasında öldükleri ortaya çıktı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, haklarında jandarmaya kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük-Konya kara yolunun 12. kilometresinde sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaşın tarlada devrilmiş halde bir otomobil ile araç dışında iki kişinin hareketsiz halde olduğunu gördüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemede, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığı sanılan araçtan dışarıya fırladığı tespit edilen ve donmuş vaziyette bulunan sürücü Derviş Akkuş ile yanındaki Özcan Gevrek'in hayatta olmadığı belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü ve arkadaşının cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından alınarak Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüyük istikametinden Beyşehir yönüne seyir halinde olan 42 ABY 898 plakalı aracın sürücüsü Akkuş'un Doğanbey, yanındaki kişinin ise Yenidoğan mahallelerinde ikamet ettiği öğrenildi.

Yaşamını yitiren 2 kişi hakkında ailelerinin önceki jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

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