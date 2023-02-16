Konyalı gazi, depremzedelere destek için imzalı Fenerbahçe formasını açık artırmaya çıkardı

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Şırnak'ta 2007'de vatani görevini yaptığı sırada mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Konyalı gazi Hasan Kocamaz, depremzedelere maddi destek sağlayabilmek için imzalı Fenerbahçe formasını açık artırmayla satışa çıkardı.

İki bacağını da diz üstünden kaybeden 36 yaşındaki Kocamaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak bölgeye gitmek istedi.

Protez bacakları olmasına rağmen deprem bölgesinde elinden gelen yardımı yapmak isteyen Kocamaz'ın başvuruları fiziki durumu ve hava şartları el vermediği için olumlu karşılanmadı.

Bunun üzerine çok değer verdiği ve çerçevelettiği imzalı Fenerbahçe formasını açık artırmayla satışa çıkaran Kocamaz, elde edilen geliri depremden etkilenen aileler için kullanacak.

- Aklı hep depremzedelerde

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Kocamaz, AA muhabirine, halen deprem bölgesine gitmek ve vatandaşlara yardım etmek istediğini söyledi.

Uzaktan da olsa, az çok demeden yardımlarını sürdüğünü aktaran Kocamaz, "Dün kendi aramızda depremzedeler için faydalı olabilecek ne yapabiliriz diye konuşurken, bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarında kendilerine göre değerli şeyleri satarak gelirini deprem bölgesine gönderdikleri aklıma geldi." dedi.

Kocamaz, bunun üzerine yine gazi olan bir silah arkadaşının kendisine gönderdiği imzalı Fenerbahçe formasını açık artırmayla satışa çıkarma kararı aldığını anlattı.

Bu kararı sosyal medya hesaplarından da duyurduğunu aktaran Kocamaz, "Bazı geri dönüşler oldu. Bu forma benim için çok değerli. Ancak gelirini depremzedeler yararına kullanacağım için ne kadar yüksek fiyata satabilirsem o kadar faydası olacak." diye konuştu.

- Depremzede Fenerbahçeli Kamilcan'ı mutlu etmek istiyor

Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması için herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan Kocamaz, "Formayı alacak olan vatandaştan bir ricam var. Forma, Kahramanmaraş'ta enkazdan 119. saatte kurtarılan ve Fenerbahçe-Konyaspor maçı var diye akşam formasıyla yatan Kamilcan Ağdaş'a verilirse benim için daha değerli olur. Bir Fenerbahçeli, bir Fenerbahçeli'yi mutlu etmiş olur." ifadesini kullandı.

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