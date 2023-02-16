3 ilkokul öğrencisi harçlıklarıyla hazırladıkları yardım kolisini deprem bölgesine gönderdi

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Konya (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesindeki 3 ilköğretim öğrencisi harçlıklarıyla aldıkları 1 koli yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ilçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'e teslim etti.



Adları Yağmur, İlayda ve Ayşe olan 3 ilkokul öğrencisi okul harçlıklarıyla yaptıkları 1 koli yardım malzemesini belediyenin deprem bölgesi için insani yardımları toplandığı depoya bırakmaya geldi.



Bu sırada deponun girişinde çalışmaları takip eden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile karşılaşan çocuklar, okul harçlıklarını birleştirerek aldıklarını söyledikleri içinde insani yardım malzemeleri bulunan koliyi Başkan Çiğdem'e elden teslim etti.



Başkan Çiğdem öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür ederek, "Sizin gibi gençlerin sayısı Allah artırsın inşallah, sizin bu hediyelerinizi bizzat kendim götürüp deprem bölgesindeki çocuklara teslim edeceğim. Sizlere de oradan fotoğraf çekip göndereceğim." dedi.



Başkan Çiğdem daha sonra çocuklara duyarlılıkları için teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

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