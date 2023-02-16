Konya'da depremzede çocuklar için ana sınıfı ve oyun odaları açılıyor

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Konya'ya gelen depremzede ailelerin okul öncesi yaş gruplarındaki çocukları için konakladıkları yerlerde ana sınıfları ve oyun odaları açılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, okul öncesi yaş gruplarındaki çocukların eğitimlerinin de ihmal edilmediği belirtildi.

Öğretmenlerin, depremin özellikle çocuklar üzerinde bıraktığı, bırakması muhtemel psikolojik etkileri çeşitli etkinlik ve oyunlarla silmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar Selçuklu ilçemizdeki Mesnevi ve Fahrünnisa Hatun ile Meram'daki Tahir Büyükkörükçü KYK yurtları bünyesinde Kulu, Ereğli, Ilgın, Seydişehir, Karapınar ve Cihanbeyli ilçelerimizdeki KYK yurtlarında ana sınıfları açıldı. Ayrıca Yunak Öğretmenevi, Mevlana Öğretmenevi, Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonu ve Ereğli TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bünyesinde de ve oyun odaları ve ana sınıfları açıldı. Her şart ve imkan içinde eğitim öğretimin aksatılmaması gerektiği bilinciyle pansiyon, otel ve yurtlarda açılan ana sınıflarına yenileri de eklenecek."

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