Hüyük’ten deprem bölgesine yem ve saman desteği

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.



Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde besicilik ve hayvancılık yapan ilçe halkından toplanan yem ve saman Malatya'ya gönderildi.



İlçeden bölgeye yardımların süreceği öğrenildi.

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