Lise öğrencileri depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Leman Kadir Parıltı Kız Meslek Lisesi öğrencileri deprem bölgesi için uyku tulumu üretimine başladı.

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, gerek afetzedeler gerekse arama kurtarma ekipleri bir yandan da soğuk havayla mücadele ediyor.

Seydişehir leman Kadir Parıltı Kız Meslek Lisesi öğrencileri deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler için uyku tutulumu üretmeye başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar "Öğrencilerimiz deprem bölgesine gönderilmek üzere, uyku tulumu üretimine başladı. Pandemi döneminde maske ve tulum üreten okulumuz, şimdi de uyku tulumu üretiyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Seydişehir depremde tek yürek." dedi.



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