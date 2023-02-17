Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı cezaevine gönderildi.

Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları yol uygulamasında Antalya'dan gelen yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada, yolcu Metehan Ö'nün üzerinden bir miktar eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve iki ayrı suçtan aranması bulunan Metehan Ö, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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