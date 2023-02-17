Seydişehir Belediye Başkanı Tutal arama kurtarma ekibine 1 maaş ödül verdi

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'a giderek arama kurtarma görevi üstelenen Seydişehir Belediyesi ekibine Belediye Başkanı Mehmet Tutal bir maaş ödül verdi.

Deprem bölgesinde görevlerinin tamamlayarak Seydişehir'e dönen ekibi Başkan Tutal, çiçeklerle karşıladı.

Başkan Tutal, gazetecilere, arama ve kurtarma görevi yürüten ekibin 32 vatandaşı enkaz altından sağ çıkardığını söyledi.

Ekibin, emekleri, fedakarlıkları, gayretleri ve bir canı kurtarabilmek için kendi canlarını hiçe sayarak enkaz altına girmeleri hiç bir maddi bedelle ödenmeyeceğini belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Rabbim hepsinden razı olsun. Kahramanlarımızı birer maaş ödülle taltif ettik. İyi günlerde harcasınlar. İlçemizde de 'Seydişehir Depremde Tek Yürek' kampanyası kapsamında 30'dan fazla yardım tırını deprem bölgesine ulaştırdık. Çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle bir afeti ülkemize yaşatmasın."

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