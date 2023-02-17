Beyşehir'den Adıyamanlı depremzede besicilere yem desteği

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinden Adıyaman'da depremden etkilenen depremzede besicilere yem desteğinde bulunuldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden kentlerin kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar da etkilendi.

Evlerin yanı sıra besicilik yapan vatandaşların hayvan barınakları da depremden zarar gördü.

Depremden yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanlarını canlı olarak kurtarmayı başaran besicilerin bölgede yem ihtiyacı da had safhaya ulaştı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalarla Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede Adıyamanlı besicilere yem desteğinde bulunmak üzere yardım kampanyası başlattı.

İlçe Müdürlüğünce toplanan 26 ton kesif yem, araçlarla Adıyaman’daki besicilere teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.



Gönderilen yemlerin Bakanlık personeli tarafından bizzat ihtiyaç sahibi olan çiftçilere dağıtılacağı belirtilirken, kampanyaya destek veren üretici ve esnaflara teşekkür edildi.

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