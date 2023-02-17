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GÜNCELLEME 2 - Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü

AA

GÜNCELLEME 2 - Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü

KONYA (AA) - Konya'da yangın çıkan müstakil evin çatısının çökmesi sonucu depremzede oldukları öğrenilen 7 yabancı uyruklu hayatını kaybetti.

Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı.

Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen baba Münir (45), anne Meryem (43), çocukları ikiz Viam (13) ile Riham (13), Şeyma (8), Saddam (6) ve Yusuf El Dahir'in (4) cesedine ulaştı.

- Çocuklar zihinsel engelliymiş

Yangın çıkan evden kurtulan 7 kişi, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince enkazdan alınan cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden ailenin çocuklarından bazılarının zihinsel engelli olduğu, bu nedenle yanan evden çıkamadıkları belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Muhsin Çakır, AA muhabirine, eve yerleşen Suriyeli ailenin, kiracı aileyle akraba olduklarını söyledi.

Ailenin, 2 gün önce eve geldiğini anlatan Çakır, "Depremzede olduklarından dolayı barınmak için buraya gelmişler. Aile yatak odalarını bu aileye ayırmış. Gece saatlerinde elektrikli ısıtıcı veya sobadan yangın çıkmış. Yangını gördük ama müdahale edemedik. Pencereden bir kız çocuğu kurtarıldı." diye konuştu.

Cenazeler, Konya Hacıveyis Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İşgalaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailenin yakınları, Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlk tespitlere göre, söz konusu evin tek katlı olduğu, evde ev sahibi 6 kişi ve misafir 8 kişilik aile olmak üzere 14 kişinin yaşadığı, çıkan yangın sonucu evde kalanlardan 7 kişinin kurtulduğu ve tedavilerine devam edildiği, 7 kişinin ise vefat ettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olay yerinde gerekli incelemeler yapılıp bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Görevlendirilen bir başsavcı vekilimiz ve iki cumhuriyet savcımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya titiz şekilde devam edilmektedir."


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