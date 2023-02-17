Hüyük Belediyesi çalışanları AFAD hesabına 100 bin lira bağışta bulundu

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KONYA (AA) - Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile belediye personelleri aralarından topladığı 100 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve belediye personelleri kendi aralarında Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlara 100 bin lira toplandığı belirtildi.

Açıklamada, paranın AFAD'ın hesap numarasına yatırıldığı kaydedildi.



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