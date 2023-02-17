KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden Akşehir'e gelen depremzedelere yardımlar sürüyor.



Akşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmayla, ilçede 444 9 153 nolu telefonunu arayıp ellerinde kullanmadığı eşyaları hakkında bilgi veren vatandaşların bağışlayacağı eşyalar, belediye ekipleri tarafından alınarak Akşehir'e gelen ihtiyaç sahibi depremzedelere verilecek.



Bu kapsamda evlerinde ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumda olan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, dörtlü ocak, televizyon, büyük tüp yada piknik tüpü, ısıtıcı, koltuk takımı, yatak, kanepe, sandalye, halı, kilim battaniye, muhtelif mutfak eşyası gibi bir evin ihtiyacı olabilecek malzemeleri bulunan vatandaşlar depremzedelerin evlerinde kullanması için bağışta bulunabilecekler. İsteyen vatandaşlar sıfır eşyalar da alıp bağışta bulunabilecek.



- Yaraları birlikte saralım

Yardım kampanyası hakkında gazetecilere konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, "Deprem olduğu günden bu yana hem devletimiz hem de tüm milletimiz el ele, birlik ve beraberli içerisinde depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için var gücüyle çalışmaktadır. Akşehir Birlik Platformu olarak Akşehir Belediyemiz başta olmak üzere bizlerde her türlü imkânlarımızı seferber ederek depremzede vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli hemşehrilerimizden kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyalarını veya sıfır eşya bağışlamak isteyenlerin eşyalarını belediyemize ulaşmaları halinde evlerinden alıp, şehrimizdeki depremzede vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Bu konuda değerli hemşehrilerimizin ilgi ve desteklerini bekliyor ve gelin yaraları hep birlikte saralım diyoruz." dedi.

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