Konya'dan depremlerin etkilediği Hatay'a 50 tır un gönderiliyor

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a, Konya'dan 50 tır un ulaştırılacak.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılan açıklamada, deprem bölgesine gitmeye başlayan un yüklü 50 tırın 43'ünün Büyükşehir Belediyesi, 5'inin Ticaret Borsası, ikisinin hayırseverlerce karşılandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'ın yaralarını sarmak için ilk günden bu yana seferber olduklarını vurguladı.

Altay, bu süreçte devlet ve millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Halihazırda Hatay'da 16 mobil mutfağımız sıcak yemek, 4 ekmek fırınımız da ekmek hizmeti veriyor. Şimdi de bölgede ekmek temininin sekteye uğramaması için kapsamlı bir un sevkiyatına başladık. Deprem bölgesine 50 tır un göndermeye başladık. Bu kapsamda 3 tır un Hatay'a ulaştı. Geriye kalan tırlar da birkaç gün içinde ulaşacak. İnşallah el birliğiyle depremin verdiği fiziksel ve psikolojik yıkımın üstesinden geleceğiz."

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