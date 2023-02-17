Konya'daki "Büyükşen çifti cinayeti" davası sanıkları suçlamaları kabul etmedi

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KONYA (AA) - Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile taraf avukatlarının yanı sıra Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklardan Başdemir, suçu bulunmadığı halde tutuklu olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Sanık Çelik de kimseyi öldürmediğini, suçsuz olduğunu öne sürerek, mahkemenin uygun göreceği şekilde tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanıklardan Taş ise önceki savunmalarını tekrarlayarak, "Bu olayın aydınlığa kavuşması için ne yapılaması gerekiyorsa yapılsın. Vicdanım çok rahat, suçsuzum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İddianamede, sanıklardan Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın ayrı ayrı ve 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O'nun ise "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan 2 kez 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

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