Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 1350 depremzede başvurdu

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 1350 depremzedenin tedavisi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapıldı.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Koplay, yaptığı yazılı açıklamada, depremin hemen ardından hastanede hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Gönüllülerin belirlenmesinin ardından Kahramanmaraş'a 35 sağlık çalışanı gönderdiklerini bildiren Koplay, "Yataklı servis katlarımızın, gelebilecek hastalarımıza uygun şekilde planlamasını yaptık. İlk hafta yoğun bakım gerekebilecek hastaların durumunu göz önüne alarak elektif ameliyatları erteledik. Diğer planlamaları yaparken hastanemizin mevcut işleyişini aksatmadan devamlılık sağladık." ifadelerini kullandı.

- Depremzedelere randevusuz muayene imkanı sunuluyor

Koplay, acil servise gelen hastaların tanı, tedavi ve takibini hızlandırmak amacıyla "crush yaralanma ekibi" kurduklarını kaydetti.

Bu süreçte, Psikiyatri Ana Bilim Dalı ile görüşerek psikososyal destek amacıyla bir ekip kurduklarını da anlatan Koplay, şu bilgileri paylaştı:

"Depremzedelerin afet dışı sağlık sorunlarına hızlı çözüm bulabilmek için tüm polikliniklerde ek kontenjan ayırarak randevusuz muayene olmalarını sağlıyoruz. Hastanemize 1350 depremzede hasta başvurdu ve 151 hasta yataklı servise yatırıldı. Yatan hastalarımız, ortopedi ve travmatoloji bölümleri ağırlıklı olmak üzere diğer tüm bölümlerimiz tarafından da aktif olarak takip ediliyor. Hastanede 7 doğum gerçekleştirildi. Yatan hastalarımızın 58'i taburcu oldu. Serviste yatan 93 hasta ve hasta yakınlarıyla sürekli iletişim halinde kalarak ihtiyaçlarını karşıladık."

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