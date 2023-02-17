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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Üniversitesi kapılarını depremzede öğrencilere açtı

AA

Karatay Üniversitesi kapılarını depremzede öğrencilere açtı

KONYA (AA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, afetzedelere destek olabilmek amacıyla merkez kampüsündeki fiziki ve sosyal imkanları üniversiteye hazırlanan liseli öğrencilerin kullanımına açtı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kütüphanede ders çalışmak, soru çözüm, rehberlik desteği, psikolojik danışmanlık hizmeti almak, üniversite öğrencileriyle fikir alışverişi yapmak ve akademisyenlerden bilgi almak isteyen tüm lise öğrencilerinin üniversite kampüsünde ağırlandığı belirtildi.

Programa katılan öğrencilerin, kendi alanında önemli akademisyenler ve rehberlerle istedikleri alanlara dair eğitimler de alabildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liseli öğrenciler, acikkampus.karatay.edu.tr linkinden başvuru yaparak, kayıt oluşturuyor ve almak istediği hizmetleri seçebiliyorlar. Alınan kayda göre KTO Karatay Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü personelleri, öğrencileri almak istediği hizmet alanına yönlendiriyorlar. Ücretsiz servis hizmeti, çay, kahve ikramı da sağlayan üniversite, özellikle orta öğretim kurumlarının kapalı olduğu bu süreçte, liseli öğrencilere kapılarını açarak hazırlık sürecinde üniversitede verilen eğitimi deneyimlemelerini amaçlıyor."

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