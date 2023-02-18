Konya'da meslek lisesi öğrencileri deprem bölgesi için soba üretimine başladı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgesi için soba üretimi gerçekleştiriyor.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri bölümündeki öğretmen ile öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan çadır kentlerin ihtiyaçları için soba üretiyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, yaptığı açıklamada, "Öğretmen ve öğrencilerimiz deprem bölgesine gönderilmek üzere, çadır sobaları üretimine başladı."dedi.

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