Karapınar'da polis memurları depremzedeleri ziyaret etti

KONYA (AA) - Karapınar'da İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, yurtlarda kalan depremzedelere ziyarette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'deki herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Mete, "Biz de emniyet personeli olarak depremzede kardeşlerimize hem moral olmak hem de destek olmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik. Yanınızdayız, biriz, beraberiz." ifadesini kullandı.

Ziyarette polis memurları, çocuklara ikramlarda bulundu.





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