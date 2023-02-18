Depreme Hatay'da yakalanan baba ve oğlu Konya'da depremzedeler için çabalıyor

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da yaşayan baba ve oğlu, geldikleri Konya'da depremzedeler için yürütülen yardım çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depreme yakalanan Ersoy ailesi, geldikleri Konya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Valiliği ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde Büyükbayram Ortaokulunun spor salonunda oluşturulan ev eşyası deposundan ihtiyaçlarını karşıladı.

Buradaki yardımlaşma ve çalışmalardan etkilenen Aydın ile 13 yaşındaki oğlu Said Enis Ersoy da yetkililerin izin vermesiyle depremzedeler için yürütülen çalışmalara destek vermeye başladı.

- "Çok büyük kayıp verdik. Bir an 'dünyanın sonu geldi' dedik"

Baba Ersoy, AA muhabirine, gördükleri desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kendilerinin de başka depremzedeleri mutlu etmek istediğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Biz kendi düzenimizi kurduk ama hala düzenini kuramayanlar var. Onların halinden anladığımız için yardımcı olmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Çok büyük kayıp verdik. Bir an, 'Dünyanın sonu geldi' dedik. Çok şükür depremi canlı atlatabildik. Sarsıntılar durduktan sonra can havliyle kendimizi dışarı attık. Allah kimseye o günleri, o geceyi tekrar yaşatmasın. O geceyi düşmanım için bile istemem. Yaşanmadan bilinmiyor. Sabah hava aydınlanınca baktık ki ortalık feryat figan, kendi halimizi unutup enkaz altında kalanlara, çöken binalara üzüldük."

- Sabahtan akşama kadar çalışıyor

Said Enis Ersoy da eşya alırken gösterilen yardımseverlikten çok etkilendiğini dile getirdi.

Sabahtan akşama kadar yorulmadan depremzedeler için çabaladığını anlatan Ersoy, "Bazen kamyonlar geliyor, onları boşaltıyoruz, gelen depremzedelere yardım ediyoruz. İnsanlara yardım etmek iyi hissettiriyor. Onların ne yaşadığını bildiğim için yardım etmesi benim için daha kolay oluyor." ifadesini kullandı.

- Depremzedeler ihtiyaç fazlasını başkaları yararlansın diye almıyor

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan ise Ersoy ailesinin gönüllü olarak çalışmalara destek verdiğini, buna benzer durumlarla karşılaşınca çok duygulandıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde depremzede ailelere yardım etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Baba ve oğluna, dinlenmelerini söylememize rağmen ısrarla çalışmak istiyor. Said gibi başka kardeşlerimiz de gönüllü olarak görev alıyor. Bazı depremzede kardeşlerimiz eşyaların ucundan tutuyor, bazıları, 'Biz de eşya yüklemeye gidelim.' diyor. Eşya yardımı yaptığımız bazı depremzedelerimiz ise kendilerine fazla gelen eşyaları geri getiriyor. 'Bir tane daha alabilirsiniz.' deyince 'Benim ihtiyacım yok, ihtiyacı olan alsın diyor.' bunlar da bizi duygulandırıyor. Burada birlik beraberliğin, birbirini düşünmenin de üst seviyede olduğunu görüyoruz."

Arslan, bugüne kadar yaklaşık 300 depremzede aileye yardım ettiklerini, hayırseverlerin beyaz eşya başta olmak üzere her türlü ev eşyasını göndermesini beklediklerini ifade etti.





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