Konya'dan Hatay'a 10 tır besi ve süt yemi gönderilecek

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 10 tır besi ve süt yemi gönderileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'daki yaşamın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Kentteki vatandaşların ekmek temininde sıkıntı yaşamaması için 50 tır un gönderdiklerini hatırlatan Altay şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak gıda tırlarını; Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerimiz ise hijyen tırlarını Hatay'a gönderdi. Bölgedeki ihtiyaca göre yeni araçlarımız yola çıkıyor. Şimdi de 10 tır besi ve süt yemi hazırladık. Hayvancılık yapan Hataylı vatandaşlarımızın üretim sürecine destek için ilk 2 tırı bugün yola çıkardık. Depremin ilk anından itibaren Konya olarak devlet-millet dayanışmasının önemli bir parçası olduk. Hataylı kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz."

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